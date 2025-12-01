Penzije od danas veće za 12,2 odsto

Penzije od danas veće za 12,2 odsto

Penzije u Srbiji od danas su veće za 12,2 odsto, a prva uvećana primanja penzioneri će dobiti početkom januara, uoči božićnih praznika.

Prosečna penzija sa ovim povećanjem iznosiće oko 437 evra. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da nisu istinite pojedine objave na društvenim mrežama da nema novca u budžetu za povećanje penzija i istakao da će penzije od danas biti uvećane za 12,2 odsto i da će prve veće penzije biti isplaćene pre božićnih praznika, odnosno 4. ili 5. januara, prenosi RTS. Ministar finansija Siniša Mali rekao je da se svim penzionerima i ove godine penzije uvećavaju
