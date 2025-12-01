RTS: Rafinerija još danas na „tihom hodu“, Vučić zakazao sastanak o „rešavanju problema“ oko nabavke derivata

Nedeljnik pre 24 minuta
RTS: Rafinerija još danas na „tihom hodu“, Vučić zakazao sastanak o „rešavanju problema“ oko nabavke derivata

Srbija čeka odgovor američkog Stejt departmenta i Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) o produžetku licence za NIS, dok Rafinerija u Pančevu još danas ostaje u fazi tople cirkulacije.

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je za danas „važan sastanak“ pošto je prethodno izjavio je da će Rafinerija u utorak i zvanično prestati da radi, piše portal RTS-a. Prema Vučićevioj najavi, danas će biti održan sastanak o tome kako će se rešavati problemi koji će uslediti, jer ne veruje da će se Amerikanci izjasniti do tada. Istakao je da ćemo, ako do sutra ne stigne licenca od SAD, morati na različite načine da se snalazimo za obezbeđivanje nafte i naftnih
