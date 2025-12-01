ANEM: Više napada na novinare tokom izbora u Negotinu, Sečnju i Mionici, Dačić da podnese ostavku

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) najoštrije osuđuje napade i ometanje u radu medijskih radnika u Negotinu i apeluje na nadležne organe da hitno reše ove slučajeve.

ANEM ističe da je naročito nedopustivo nepostupanje policije u Negotinu koja je bila na licu mesta nakon što je nepoznata osoba iz grupe bajkera otela telefon fotoreporteru Gavrilu Andriću. Andrić koji je pratio lokalne izbore u Negotinu rekao je za portal Mašina da mu je maskirana osoba s kvada oduzela telefona, a da ga je druga gurnula pošto je pojurio za njim. "Grupa građana je pojurila za tom grupom na kvadovima, onda je iz prostorija SNS izašla ekipa koja je