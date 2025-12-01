Rafinerija u Pančevu sutra zaustavlja proizvodnju: Srbija pred najvećim energetskim testom! Rafinerija u Pančevu

Volim Zrenjanin pre 1 sat
Prema informacijama do kojih je došao naš portal, Rafinerija nafte u Pančevu – jedan od ključnih pogona Naftne industrije Srbije – od sutra prestaje sa radom.

Prema informacijama do kojih je došao naš portal, Rafinerija nafte u Pančevu – jedan od ključnih pogona Naftne industrije Srbije – od sutra prestaje sa radom.

Nakon što je pre nekoliko dana ušla u režim takozvane „tople cirkulacije“, gde se postrojenja održavaju u minimalnom pogonu bez prerade sirove nafte, sutra bi ovaj tehnološki proces trebalo u potpunosti da stane. Zvanične institucije tvrde da trenutno postoje dovoljne rezerve derivata i da neće biti nestašica. Ipak, ono što se već može naslutiti jeste da će se tržište goriva narednih dana sve više oslanjati na uvoz gotovih proizvoda, što bi u zavisnosti od
