Putin: Ne želimo sukob, ali ako Evropa hoće - mi smo spremni

Putin je do sada pokazao vrlo malo želje za kompromisom, napisao je Stiv Rozenberg BBC urednik u Rusiji.

Vladimir Putin, predsednik Rusije, uoči razgovora sa američkom delegacijom u Moskvi
Zahtevi Evrope za kraj rata u Ukrajini su „neprihvatljivi" za Rusiju, rekao je Vladimir Putin, predsednik te države, uoči sastanka u Moskvi sa Stivom Vitkofom, izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa.

„Nećemo da se borimo protiv Evrope, ali ako Evropa želi da se bori protiv nas, spremni smo odmah", kazao je Putin tokom govora u Moskvi.

Tema njegovog sastanka sa Vitkofom je američki mirovni plan za Ukrajinu.

Ranije, Vladimir Zelenski, predsednik Ukrajine, kazao je da postoje još neke „stvari koje treba dovesti u red" u mirovnom planu, ali da „sada, više nego ikad ranije, postoji šansa da se okonča rat".

Ukrajinska vojska saopštila je 2. decembra da su borbe u ključnom istočnom gradu Pokrovsku u toku.

Putin je ponovio da je Krasnoarmejsk (stari sovjetski naziv Pokrovska) pod potpunom kontrolom ruske vojske i pozvao je međunarodne i ukrajinske novinare da se sami uvere.

„Ako neko ima sumnje, neka poseti Krasnormejsk i vidi ko ga zaista kontroliše“, rekao je novinarima.

Pored Vitkofa, u američkoj delegaciji je i Džared Kušner, zet američkog predsednika Trampa.

Sa ruske strane, u pregovorima učestvuje i Putinov specijalni izaslanik Kiril Dmitrijev.

Predloženi mirovni plan, koji su sastavili američki i ruski zvaničnici, izazvao je veliko negodovanje u Ukrajini, ali i među njenim evropskim saveznicima, za koje je bio previše povoljan po Kremlj.

Karolin Livit, portparolka Bele kuće, odbacila je tvrdnje da se Trampova administracija „ne angažuje podjednako na obe strane u ovom ratu“.

Po završetku razgovora u Ženevi krajem novembra između SAD i Ukrajine, Tramp je izjavio da se „nešto dobro možda dešava“ „Ne verujte dok ne vidite“.

Pozdravljajući najnovije predložene izmene, Zelenski je rekao da je „glavni problem“ Putinov zahtev za pravno priznanje teritorije koju je Rusija zauzela.

Rusija je zahtevala potpuno povlačenje Ukrajine iz celog istočnog Donbasa, koji čine Donjeck i Lugansk.

Moskva je 2014. anektirala Krim, poluostrvo na jugu Ukrajine, a kontroliše i velike delove Hersonske oblasti i Zaporožja.

Konačni mirovni plan trebalo bi da onemogući Moskvi ponovnu invaziju i da Rusija „definitivno ne bi trebalo“ da se ponovo pridruži grupi G8, izjavila je Kala Kalas, šefica spoljne politike Evropske unije.

„Kako možete da pomislite na to?", izjavila je u emisiji „Tudaj“ na BBC Radiju 4.

Desetine hiljada vojnika i hiljade civila su ubijene ili povređene, a milioni ljudi su napustili domove otkako je počela ruska invazija na Ukrajinu u februaru 2022.

