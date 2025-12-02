Beoeko: Po podacima sa 30 mernih stanica vazduh na teritoriji Beograda danas bio zagađen

Sajt Beoeko je objavio da je na području Beograda po podacima sa 30 mernih stanica. u 17.59 čaova, kvalitet vazduh ocenjen kao – zagađen.

Na četiri merne stanice – „Resnik“, „Zemun – Ugrinovačka“, „Jajinci“ i „Zemun TB“ kvalitet vazduha je „jako zagađen“, navodi se na tom sajtu,. Na 15 mernih stanica kvalitet vazduha je „zagađen“ i to na stanicama „Ovča“, „Despota Stefana“, „Obrenovac“, „Lazarevac“, „Vinča“. „Crljeni“, „Vračar Dom zdravlja“, „Bežanijska kosa „, „Banovo brdo“, „Surčin“, „Borča“, „Franša Deperea“, „Leštani“, „Sopot“ i „Danijelova“. Na 11 mernih stanica kvalitet vazduha je „prihvatljiv“