Jugmedia pre 16 minuta  |  JuGmedia
Porasle penzije ali pogrebni troškovi za penzionere, sada iznosi 85.686 dinara

Od 1. decembra su povećane penzije za 12,2 odsto, a u istom procentu su povećana ostala prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i naknade koje isplaćuje Fond PIO.

Po tom osnovu je uvećana i naknada pogrebnih troškova na koju ima pravo lice koje je, u slučaju smrti korisnika penzije, snosilo troškove sahrane. Po osnovu smrti korisnika preminulih od 1. decembra 2025. i tokom 2026. godine, naknada pogrebnih troškova iznosi 85.686,00 dinara za sve kategorije korisnikapenzija, dakle, bez obzira da li je preminuli korisnik iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti ili poljoprivrednik, kao i nezavisno od vrste penzije koju
