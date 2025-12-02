Vazduh u Leskovcu među najzagađenijima u Srbiji, ne preporučuje se boravak napolju

Jugmedia pre 1 sat  |  JuGmedia
Vazduh u Leskovcu među najzagađenijima u Srbiji, ne preporučuje se boravak napolju

Stepen zagađenosti vazduha u Beogradu sinoć je bio među najvećim u regionu s koncentracijom PM2.5 čestica, 349.

Prema podacima objavljenim na sajtu xEco, najveća zagađenost je izmerena u Lazarevcu, dok je prosečna koncentracija PM2.5 čestica na području grada Beograda iznosila preko 200 i predstavlja veoma loš i izuzetno loš indeks kvaliteta. U Leskovcu je sinoć prosečna koncentracija PM2.5 iznosila 118 što predstavlja opanost po zdravlje i nije preporučljivo da se boravi napolju. Pored Lazarevca, najveće zagađenje vazduha je zabeleženo na Voždovcu (PM2.5 259) i u Grockoj
