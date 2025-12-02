Povećano zagađenje vazduha: Od srede počinje da duva košava

Danas uz odsustvo vetra, maglu i stabilno vreme očekuje se duže zadržavanje zagađujućih čestica u atmosferi.

Zagađenje vazduha je povećano. Prema podacima sa sajta xeco.info, ovog jutra čak 28 odsto populacije udiše loš vazduh. Indeks zagađenja se kreće od 150 do 250, u čak 32 grada širom Srbije. U jutarnjim satima će biti magle, posebno u Vojvodini, u Beogradu, na jugoazapadu, i po kotlinama i dolinama. Magla će lokalno smanjivati vidljivost, a zbog niskih temperatura, biće uslova i za poledicu na putevima, pa se savetuje oprez, naročito tokom večernjih i jutarnjih sati.