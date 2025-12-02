Poslanici nastavljaju raspravu o amandmanima na predložene zakone

Nastavlja se treća sednica jesenjeg zasedanja Skupštine. Poslanici raspravljaju o amandmanima na zakonske predloge.

Na jučerašnjoj sednici poslanici su, između ostalog, raspravljali o amandmanima na Predlog zakona o budžetu i setu finansijskih zakona, o izmenama Zakona o vojsci, kao i setu zakona iz oblasti energetike. Današnju sednicu nastavljaju raspravom o amandmanima na Predlog zakona o organskoj proizvodnji, koji je 27. tačka dnevnog reda od ukupno 58 tačaka. Pred poslanicima su Predlog zakona o službenim kontrolama, Predlog zakona o Matičnom registru, Predlog zakona o