Skupština nastavlja raspravu o amandmanima na predložene zakone

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas treću sednicu jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na predložene zakone, a nastavak sednice zakazan je za 10 sati.

Poslanici su juče počeli razmatranje amandmana na Predlog zakona o organskoj proizvodnji, koji je 27. tačka dnevnog reda od ukupno 58 tačaka. Prethodno je završeno razmatranje amandmana na predlog budžeta za 2026. godinu, na više poreskih zakona, zakona iz oblasti energetike, na izmene Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, na izmene Zakona o Vojsci Srbije, na Predlog zakona