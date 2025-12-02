Bugarska vlada povlači nacrt budžeta u evrima nakon protesta širom zemlje

Bugarska vlada odlučila je da povuče nacrt budžeta za 2026. godinu, prvog koji je izražen u evrima, nakon protesta širom zemlje, preneo je portal Novinite.

Odluka je usledila nakon jučerašnjih protesta, zbog predloga budžeta koji predviđa povećanja poreza i doprinosa za socijalno osiguranje u privatnom sektoru više i usmeravanje više sredstava ka državnom sektoru. U Sofiji je na protestima učestvovalo nekoliko desetina hiljada ljudi, a demonstracije su se održale i u većim gradovima poput Varne, Plovdiva, Burgasa, Stare Zagore, Dobriča, Slivena, Velikog Trnova, Šumena, Ruse, Loveca, Blagoevgrada. Neki demonstranti