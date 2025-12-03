Zelenski se oglasio nakon razgovora SAD i Rusije: Evo šta je imao da poruči, a ovo je plan

Alo pre 54 minuta
Ukrajinska delegacija priprema se za sastanke u Sjedinjenim Američkim Državama sa predstavnicima administracije američkog predsednika Donalda Trampa, kako bi nastavila pregovore na osnovu rezultata sastanka američke i ruske delegacije u Moskvi, saopštio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski

'Sada svet definitivno oseća da postoji mogućnost da se rat okonča, a trenutna aktivnost u pregovorima mora biti potkrepljena pritiskom na Rusiju. Upravo od te kombinacije sve zavisi, odnosno od konstruktivne diplomatije i pritiska na agresora'', rekao je Zelenski tokom večernjeg video-obraanja, uz ocenu da obe te komponente mogu doneti mir, javlja Ukrinform. Ranije danas specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Džared Kušner sastali su
