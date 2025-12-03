RTS predstavio konačnu listu kandidata Pesme za Evroviziju: Srbiju će u Beču predstavljati jedna od 24 kompozicije

Radio-televizija Srbije izabrala je 24 kompozicije koje će se takmičiti na festivalu "Pesma za Evroviziju 2026", čiji će pobednik predstavljati Srbiju na Evroviziji u Beču.

Selekciona komisija RTS-a ocenila je sve kompozicije koje su pristigle na javni konkurs koji je trajao do 10. novembra, a 24 pesme sa najviše glasova dobile su pravo da učestvuju na nacionalnom izboru za predstavnika Srbije na 70. jubilarnoj Pesmi Evrovizije. Učesnici koji su prošli izbor selekcione komisije su: Mirna Radulović "OMAJA" Muzika: Mladen Stojanović Tekst: Bojana Vunturišević i Đorđe Živadinović Grgur Zona "Čairi" Muzika: Tijana Trivić Tekst: Tijana