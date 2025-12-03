Državni sekretar hteo da izbriše Generalštab iz registra?

Zaposleni u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture izjavili su danas za Insajder da je u utorak u tu instituciju došlo nekoliko ljudi, na čelu sa jednim od državnih sekretara Ministarstva kulture, i pokušali su neovlašćeno da pristupe serverima kako bi iz centralnog registra zaštićenih kulturnih dobara izbrisali zgrade Generalštaba. Konzervator Desimir Tanović rekao je da se jedan državni sekretar ponovo danas pojavio u Zavodu, ali da je u međuvremenu