Državni sekretar hteo da izbriše Generalštab iz registra?

Forbes pre 1 sat  |  Agencije
Zaposleni u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture izjavili su danas za Insajder da je u utorak u tu instituciju došlo nekoliko ljudi, na čelu sa jednim od državnih sekretara Ministarstva kulture, i pokušali su neovlašćeno da pristupe serverima kako bi iz centralnog registra zaštićenih kulturnih dobara izbrisali zgrade Generalštaba. Konzervator Desimir Tanović rekao je da se jedan državni sekretar ponovo danas pojavio u Zavodu, ali da je u međuvremenu
