Usvojen Zakon o budžetu za 2026. godinu i seta ključnih poreskih izmena: Veće akcize i nastavak podrške mladima

Skupština Srbije usvojila je Zakon o budžetu za 2026. godinu.

Planirani prihodi iznose 2.414,7 milijardi dinara, što je za 2,9 odsto više od originalnog budžeta za ovu godinu, dok su rashodi predviđeni na 2.751,7 milijardi dinara. Fiskalni deficit biće 337 milijardi dinara, odnosno oko tri odsto BDP-a. U budžetu je predviđen privredni rast od tri procenta, a za kapitalne investicije biće izdvojeno oko 6,7 odsto budžeta, odnosno približno 740 milijardi dinara. Planirano je i povećanje plata u javnom sektoru za 5,1 odsto,