Otkriveno koliko je Jovanin dečko stariji od nje! Milioner gazi 5. deceniju života!

Alo pre 2 sata
Poznato je da Jovana voli starije momke, te je jasno da joj bokser odgovara na svim poljima

Voditeljka Pink televizije Jovana Jeremić uživa u ljubavi sa novim izabranikom, a sada je poznato i koliko je Miloš Stojković Tigar stariji od nje. Razlika je sedam godina u korist Miloša koji ima 42 godine. Poznato je da Jovana voli starije momke, te je jasno da joj bokser odgovara na svim poljima. Inače, oni su se upoznali na jednoj proslavi, a Jovani se posebno dopalo to što je Miloš i dalje duboko u sportu, u vrhunskoj formi i potpuno posvećen treningu, nešto
