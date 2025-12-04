Kinezi gaze bez milosti! Dramatičan pad prodaje teslinih vozila Hidribi iz Kine sve draži Evropljanima

Dnevnik pre 44 minuta
Kinezi gaze bez milosti! Dramatičan pad prodaje teslinih vozila Hidribi iz Kine sve draži Evropljanima

Tesla tone u Evropi. Prodaja je prepolovljena u Francuskoj, Švedskoj i Danskoj dok kineski BYD, Xiaomi i evropski koncerni preotimaju tržište, Tesla beleži dramatičan pad registracije električnih automobila u većini zemalja EU.

Prema podacima objavljenim 1. decembra 2025. prodaja je u Francuskoj pala za 50%, u Švedskoj 48%, a u Danskoj čak 53% u odnosu na isti period prošle godine. Čak ni dugo najavljivana „osvežena“ verzija Modela Y („Juniper“), koja je stigla sa minimalnim vizuelnim izmenama i nešto siromašnijim dizajnom enterijera, nije uspela da zaustavi slobodan pad. Analitičari su jednoglasni, Teslina gama deluje zastarelo, enterijeri jeftino, a konkurencija nudi više tehnologije za
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Starica iz Zaječara preminula u bolnici: Udarena na pešačkom prelazu

Starica iz Zaječara preminula u bolnici: Udarena na pešačkom prelazu

Glas Zaječara pre 49 minuta
Baka (78) poginula na pešačkom prelazu u Nišu: Na staricu naleteo "folksvagen"

Baka (78) poginula na pešačkom prelazu u Nišu: Na staricu naleteo "folksvagen"

Kurir pre 1 sat
Preminula žena (78) povređena u udesu na pešačkom prelazu

Preminula žena (78) povređena u udesu na pešačkom prelazu

Jugmedia pre 2 sata
Još jedna nesreća na "zebri" Starica udarena na prelazu, podlegla povredama u UKC Niš

Još jedna nesreća na "zebri" Starica udarena na prelazu, podlegla povredama u UKC Niš

Blic pre 2 sata
Preminula žena (78) povređena u udesu u Ulici Dimitrija Tucovića

Preminula žena (78) povređena u udesu u Ulici Dimitrija Tucovića

Niške vesti pre 3 sata
"Udario me kamion, brate, samo jako" Vozač BMW-a jutros izazvao saobraćajku, pa se time pohvalio (video)

"Udario me kamion, brate, samo jako" Vozač BMW-a jutros izazvao saobraćajku, pa se time pohvalio (video)

Mondo pre 3 sata
Preminula 78-godišnja žena povređena na pešačkom prelazu

Preminula 78-godišnja žena povređena na pešačkom prelazu

Rešetka pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

EUKinaDanskaŠvedskaTeslaFrancuskaXiaomiGazaBYD

Beograd, najnovije vesti »

Na Beogradskom sajmu sutra počinje Novogodišnji vašar

Na Beogradskom sajmu sutra počinje Novogodišnji vašar

NIN pre 9 minuta
Izbegavajte ove pravce u Beogradu! Na ovim saobraćajnicama vozila mile, a ovde je trenutno najgušće: Popodnevni špic uzeo…

Izbegavajte ove pravce u Beogradu! Na ovim saobraćajnicama vozila mile, a ovde je trenutno najgušće: Popodnevni špic uzeo maha! (foto)

Kurir pre 9 minuta
Ulaz besplatan, gratis vožnje do 10. decembra: Sutra počinje legendarni Novogodišnji vašar na Beogradskom sajmu

Ulaz besplatan, gratis vožnje do 10. decembra: Sutra počinje legendarni Novogodišnji vašar na Beogradskom sajmu

Kurir pre 19 minuta
Presveta Bogorodica jeste ljubav

Presveta Bogorodica jeste ljubav

Politika pre 14 minuta
Izbegavajte ove pravce u Beogradu! Popodnevni špic uzeo maha! (foto)

Izbegavajte ove pravce u Beogradu! Popodnevni špic uzeo maha! (foto)

Večernje novosti pre 4 minuta