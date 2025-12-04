Kinezi gaze bez milosti! Dramatičan pad prodaje teslinih vozila Hidribi iz Kine sve draži Evropljanima

Tesla tone u Evropi. Prodaja je prepolovljena u Francuskoj, Švedskoj i Danskoj dok kineski BYD, Xiaomi i evropski koncerni preotimaju tržište, Tesla beleži dramatičan pad registracije električnih automobila u većini zemalja EU.

Prema podacima objavljenim 1. decembra 2025. prodaja je u Francuskoj pala za 50%, u Švedskoj 48%, a u Danskoj čak 53% u odnosu na isti period prošle godine. Čak ni dugo najavljivana „osvežena“ verzija Modela Y („Juniper“), koja je stigla sa minimalnim vizuelnim izmenama i nešto siromašnijim dizajnom enterijera, nije uspela da zaustavi slobodan pad. Analitičari su jednoglasni, Teslina gama deluje zastarelo, enterijeri jeftino, a konkurencija nudi više tehnologije za