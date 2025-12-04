Uskoro potpisivanje kartkoročnog ugovora sa Rusijom: Oglasio se Vučić o snabdevanju gasom

Nova pre 33 minuta  |  Autor: Beta
Uskoro potpisivanje kartkoročnog ugovora sa Rusijom: Oglasio se Vučić o snabdevanju gasom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija neće imati problema u snabdevanju gasom jer očekuje potpisivanje kratkoročnog ugovora sa Rusijom o snabdevanju tim energentom.

Vučić je ocenio da je dobra vest da su SAD produžile licencu ruskom Lukoilu do 26. aprila iduće godine. „Lukoil u Srbiji ima 112 pumpi i moći će da funkcioniše sa uvezenim naftnim derivatima“, kazao je Vučić za televiziju Pink. Dodao je da je dobro što su Lukoilove pumpe ravnomerno raspoređene po celoj Srbiji i samo devet odsto je u Beogradu.
