Vučić sa Bocan – Harčenkom o snabdevanju gasom i jačanju energetskog sistema u Srbiji

RTK pre 40 minuta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o snabdevanju gasom i infrastrukturnim projektima koji će dodatno ojačati energetski sistem u Srbiji.

Vučić je na Instagram nalogu naveo da je imao otvoren razgovor sa ambasadorom Bocan-Harčenkom o najvažnijim pitanjima bilateralne saradnje, sa posebnim naglaskom na oblast energetike. „Razmotrili smo zajedničke projekte koji su od strateškog značaja za našu zemlju, a razgovarali smo i o snabdevanju gasom i infrastrukturnim projektima koji će dodatno ojačati naš energetski sistem. Uveren sam da ćemo, kroz otvoren dijalog i poštovanje zajedničkih interesa, nastaviti
