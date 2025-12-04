Vučić sa Bocan – Harčenkom o snabdevanju gasom i jačanju energetskog sistema u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o snabdevanju gasom i infrastrukturnim projektima koji će dodatno ojačati energetski sistem u Srbiji.

Vučić je na Instagram nalogu naveo da je imao otvoren razgovor sa ambasadorom Bocan-Harčenkom o najvažnijim pitanjima bilateralne saradnje, sa posebnim naglaskom na oblast energetike. „Razmotrili smo zajedničke projekte koji su od strateškog značaja za našu zemlju, a razgovarali smo i o snabdevanju gasom i infrastrukturnim projektima koji će dodatno ojačati naš energetski sistem. Uveren sam da ćemo, kroz otvoren dijalog i poštovanje zajedničkih interesa, nastaviti