„Profesionalnim vojnicima zakonom obezbeđen bolji status“ Gašić: Vojni rok od 75 dana je optimalno rešenje

Dnevnik pre 1 sat
„Profesionalnim vojnicima zakonom obezbeđen bolji status“ Gašić: Vojni rok od 75 dana je optimalno rešenje

Novi zakon o vojsci omogućiće profesionalnim vojnicima bolji status i izvesniju budućnost, rekao je za RTS ministar odbrane Bratislav Gašić.

Ministar kaže da pripreme za vraćanje obaveznog vojnog roka idu prema planu, a da je boravak u kasarnama od 75 dana optimalno rešenje u ovom trenutku. Skupština Srbije usvojila je izmene Zakona o vojsci, koje predviđaju efikasniju organizaciju i funkcionisanje vojske, kao i poboljšanje položaja profesionalnih vojnika. "Zakonom iz 2006. i izmenama iz 2007. godine nije bilo predviđeno da profesionalni vojnici budu primljeni u jedinice VS na neodređeno vreme. Posle
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Srbija renovira kasarne u susret obnovi obaveze služenja vojske

Srbija renovira kasarne u susret obnovi obaveze služenja vojske

Radio sto plus pre 5 minuta
"Prvo 75 dana vojne obuke, a posle odsluženja biće pozivani na vežbe": Gašić o novom zakonu, spomenuo i turske dronove na KiM…

"Prvo 75 dana vojne obuke, a posle odsluženja biće pozivani na vežbe": Gašić o novom zakonu, spomenuo i turske dronove na KiM i naoružavanje Hrvatske

Blic pre 1 sat
Gašić: Vojni rok od 75 dana najoptimalnije rešenje

Gašić: Vojni rok od 75 dana najoptimalnije rešenje

Jugmedia pre 1 sat
"Prvo 75 dana vojne obuke, a posle odsluženja biće pozivani na vežbe": Gašić o novom zakonu, spomenuo i turske dronove na KiM…

"Prvo 75 dana vojne obuke, a posle odsluženja biće pozivani na vežbe": Gašić o novom zakonu, spomenuo i turske dronove na KiM i naoružavanje Hrvatske

Blic pre 1 sat
Gašić:Vojni rok od 75 dana najoptimalnije rešenje, posao za stalno za 10.000 ugovoraca

Gašić:Vojni rok od 75 dana najoptimalnije rešenje, posao za stalno za 10.000 ugovoraca

Stav.life pre 1 sat
Gašić: Vojni rok od 75 dana najoptimalnije rešenje

Gašić: Vojni rok od 75 dana najoptimalnije rešenje

Sputnik pre 1 sat
Novi detalji o obaveznom vojnom roku: Spremaju se kasarne za prijem novih vojnika, 75 dana najoptimalnije rešenje

Novi detalji o obaveznom vojnom roku: Spremaju se kasarne za prijem novih vojnika, 75 dana najoptimalnije rešenje

Alo pre 55 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSSkupština SrbijeBratislav GašićBratislava

Politika, najnovije vesti »

Predstavljen Američki centar u Ložionici

Predstavljen Američki centar u Ložionici

N1 Info pre 30 minuta
Odbor nije usvojio listu kandidata za izbor člana Saveta REM-a iz nacionalnih manjina

Odbor nije usvojio listu kandidata za izbor člana Saveta REM-a iz nacionalnih manjina

RTV pre 5 minuta
Srbi se vraćaju u opštine na KiM Danas konstitutivne sednice: U Severnoj Mitrovici mirno, u ova dva mesta pojačano prisustvo…

Srbi se vraćaju u opštine na KiM Danas konstitutivne sednice: U Severnoj Mitrovici mirno, u ova dva mesta pojačano prisustvo policije

Blic pre 30 minuta
„Srbija do kraja godine bez otvaranja Klastera 3“

„Srbija do kraja godine bez otvaranja Klastera 3“

Nova pre 30 minuta
Odmazda režima protiv profesora Radivoja Jovovića je sve gora: Od 25. novembra bez telefona, interneta i poseta. Sad mu u stan…

Odmazda režima protiv profesora Radivoja Jovovića je sve gora: Od 25. novembra bez telefona, interneta i poseta. Sad mu u stan ubacili novi uređaj

Nova pre 30 minuta