„Profesionalnim vojnicima zakonom obezbeđen bolji status“ Gašić: Vojni rok od 75 dana je optimalno rešenje

Novi zakon o vojsci omogućiće profesionalnim vojnicima bolji status i izvesniju budućnost, rekao je za RTS ministar odbrane Bratislav Gašić.

Ministar kaže da pripreme za vraćanje obaveznog vojnog roka idu prema planu, a da je boravak u kasarnama od 75 dana optimalno rešenje u ovom trenutku. Skupština Srbije usvojila je izmene Zakona o vojsci, koje predviđaju efikasniju organizaciju i funkcionisanje vojske, kao i poboljšanje položaja profesionalnih vojnika. "Zakonom iz 2006. i izmenama iz 2007. godine nije bilo predviđeno da profesionalni vojnici budu primljeni u jedinice VS na neodređeno vreme. Posle