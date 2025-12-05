Ukradeno Faberžeovo jaje vraćeno na "prirodan način": Lopov ga progutao, policija: "Nije bila potrebna medicinska intervencija"…

Faberžeovo jaje, ukrašeno dijamantima, koje je progutao Novozelanđanin, pokušavajući tako da ga ukrade, „vraćeno je", saopštila je policija.

Jaje, vredno 14.000 evra, vraćeno je na „prirodan" način. „Nije bila potrebna medicinska intervencija", rekla je policija za BBC. Jaje je vraćeno nedelju dana pošto je policija uhapsila 32-godišnjeg muškarca koji je u zlatari Patridž u Oklendu pokušao da ukrade vredan plen. Prethodnih sedam dana, bio je pod medicinskim nadzorom u pritvoru. Ukradeni medaljon ukrašen je sa 60 belih dijamanata i 15 plavih safira, prema sajtu stranici zlatare, i otvara se otkrivajući