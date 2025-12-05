Prognoza za zimu: Manjak snega i kišovito vreme

Zima 2025. donosi oblačno i kišovito vreme na Balkanu, dok će snega biti manje nego inače.

Evropski kontinentalni delovi očekuju ispodprosečne snežne padavine. Prva polovina decembra u Srbiji donosi oblačno i kišovito vreme, uz povremeno olujni jugoistočni vetar, dok će temperature biti umerenije za ovo doba godine. Šira evropska slika pokazuje da će veći deo kontinenta ove zime imati ispodprosečne snežne padavine, sa blagim poboljšanjima u centralnim i zapadnim delovima, dok krajnji sever i jugoistok mogu očekivati normalan ili iznadprosečan sneg. Kako