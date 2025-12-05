Studenti u subotu obeležavaju godinu dana od blokade Filozofskog fakulteta u Nišu

Studenti Filozofskog fakulteta u Nišu obeležiće sutra, 6. decembra u 18 sati, godinu dana od početka blokade, u dvorištu svog fakulteta.

“Pre godinu dana, blokadom Rektorata, niški studenti podigli su glas protiv nepravde i neodgovornosti koje su koštale života nedužne ljude. Tog 4. decembra doneta je oduka o blokadi Filozofskog fakulteta i tako je fakultet prvi stupio u bokadu”,navode studenti u blokadi. Od tada, kako ističu, Ćirila i Metodija 2 nije samo adresa, već simbol slobode, solidarnosti i nade. To je, kako kažu, adresa jedne velike porodice, mesto koje je za mnoge od njih postalo sigurna