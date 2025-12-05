Studenti u subotu obeležavaju godinu dana od blokade Filozofskog fakulteta u Nišu

Naissus info pre 19 minuta
Studenti u subotu obeležavaju godinu dana od blokade Filozofskog fakulteta u Nišu

Studenti Filozofskog fakulteta u Nišu obeležiće sutra, 6. decembra u 18 sati, godinu dana od početka blokade, u dvorištu svog fakulteta.

“Pre godinu dana, blokadom Rektorata, niški studenti podigli su glas protiv nepravde i neodgovornosti koje su koštale života nedužne ljude. Tog 4. decembra doneta je oduka o blokadi Filozofskog fakulteta i tako je fakultet prvi stupio u bokadu”,navode studenti u blokadi. Od tada, kako ističu, Ćirila i Metodija 2 nije samo adresa, već simbol slobode, solidarnosti i nade. To je, kako kažu, adresa jedne velike porodice, mesto koje je za mnoge od njih postalo sigurna
Rešetka pre 29 minuta
Niške vesti pre 1 sat
Naissus info pre 1 sat
Novi magazin pre 1 sat
Serbian News Media pre 1 sat
Južne vesti pre 2 sata
Medijska kutija pre 6 sati
N1 Info pre 54 minuta
BBC News pre 24 minuta
Cenzolovka pre 14 minuta
N1 Info pre 44 minuta
Cenzolovka pre 4 minuta