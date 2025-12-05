Insajder: Uhapšen Goran Rosić, osumnjičeni u istrazi TOK-a o padu nadstrešnice

Nedeljnik pre 2 sata
Insajder: Uhapšen Goran Rosić, osumnjičeni u istrazi TOK-a o padu nadstrešnice

Goran Rosić, koji je bio u bekstvu kao jedan od osumnjičenih u istrazi Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) o finansijskim tokovima vezanim za projekat modernizacije mađarsko-srpske pruge, uhapšen je u inostranstvu, a protiv njega je pokrenut postupak ekstradicije.

Iz tužilaštva navode da su, osim Rosića, svi ostali osumnjičeni već saslušani, piše Insajder. Rosić je odgovorno lice firme „TECO" doo, a prema ranijim navodima JTOK-a, faktički upravlja i privrednim društvima „Pro+Service centre" doo, „Bambino shoes" i „Zevas" doo. O Goranu Rosiću i optužnici protiv njega možete više pročitati ovde. Uhapšeno šest osoba, postupkom obuhvaćena dva bivša ministra Insajder podseća da su 1. avgusta, po nalogu TOK, uhapšeni osumnjičeni u
