RHMZ najavljuje kišu i slab vetar sutra u Srbiji: Slaba vidljivost na planinama i u kotlinama

Vreme u Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i slabim do umerenim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vidljivost će tokom dana biti slaba na planinama, a ujutru i u kotlinama, dok će sneg kratko padati na visokim planinama. Duvaće slab i umeren, a u dolini Save i Dunava i jak istočni i jugoistočni vetar, a najniža temperatura će biti od četiri do osam, dok će najviša biti od sedam stepeni do 12 stepeni. Vreme u Beogradu će sutra biti pretežno oblačno, ujutru sa kratkotrajnom kišom i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom. Najniža temperatura biće oko osam stepeni,