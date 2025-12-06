Umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom slabog, a na istoku Srbije i umerenog intenziteta.

Vidljivost će značajno biti smanjena (ispod 200 m) u toku celog dana u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije, a u jutarnjim satima kratkotrajno i po pojedinim kotlinama i u nižim predelima van košavskog područja. Kratkotrajna pojava snega moguća je samo na visokim planinama (iznad 1500 m nadmorske visine). Vetar slab i umeren, a u oblasti Homolja, u dolini Dunava i Save povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 8, a