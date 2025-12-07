U noćnom klubu poginulo 25 osoba, ogroman požar progutao lokal, borba sa vatrom trajala celu noć

U noćnom klubu poginulo 25 osoba, ogroman požar progutao lokal, borba sa vatrom trajala celu noć

Šest povređenih je u stabilnom stanju Cele noći je trajalo gašenje požara U požaru koji je kasno sinoć izbio u noćnom klubu "Birč" u mestu Arpora u indijskoj saveznoj državi Goa poginulo je 25 osoba, a šest osoba je povređeno, saopštile su danas lokalne vlasti.

Indijske vlasti su naredile istragu o uzroku požara, i ponudile su odštetu žrtvama, prenosi Rojters. "Naložio sam sudsku istragu o celom incidentu kako bi se utvrdio uzrok i odgovornost" za požar u selu Arpora, kazao je glavni ministar Goe Pramod Savant u objavi na platformi X. On je dodao da je šest povređenih osoba u stabilnom stanju, i da primaju medicinsku negu. Indijski premijer Narendra Modi objavio je na platformi X da ce njegova kancelarija ponuditi odštetu
