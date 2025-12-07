Tramp mlađi: SAD bi mogle odustati od Ukrajine, Zelenski namerno produžava sukob

Euronews pre 45 minuta  |  Autor: Tanjug
Tramp mlađi: SAD bi mogle odustati od Ukrajine, Zelenski namerno produžava sukob
Sin američkog predsednika Donalda Trampa, Donald Tramp mlađi izjavio je danas na konferenciji u Dohi da njegov otac može da odustane od Ukrajine, odnosno da se povuče iz mirovnih pregovora, dodajući da predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski produžava sukob jer "zna da ne bi mogao da pobedi na izborima" Upitan da li bi Donald Tramp zaista mogao da se povuče iz ukrajinskog pitanja, Tramp mlađi je odgovorio da "misli da bi mogao", naglasivši da je njegov otac "jedan
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

"Mora da se otkloni pretnja od treće ruske invazije" Zelenski razgovarao sa dva ključna Trampova čoveka, pa otkrio detalje

"Mora da se otkloni pretnja od treće ruske invazije" Zelenski razgovarao sa dva ključna Trampova čoveka, pa otkrio detalje

Blic pre 30 minuta
Na granici ludila: Češki predsednik poručio da se bliži trenutak "obaranja ruskih aviona"

Na granici ludila: Češki predsednik poručio da se bliži trenutak "obaranja ruskih aviona"

Pravda pre 15 minuta
"Obaraćemo ruske avione i dronove": Ovakvu pretnju Putin nije dobio od početka rata u Ukrajini

"Obaraćemo ruske avione i dronove": Ovakvu pretnju Putin nije dobio od početka rata u Ukrajini

Mondo pre 25 minuta
Uživo uništeno neprijateljsko oružje, hitno se oglasila Moskva

Uživo uništeno neprijateljsko oružje, hitno se oglasila Moskva

Alo pre 30 minuta
"Obaraćemo ruske avione" Predsednik NATO zemlje zapretio Putinu kao nikad pre: Potrebne su ozbiljnije akcije

"Obaraćemo ruske avione" Predsednik NATO zemlje zapretio Putinu kao nikad pre: Potrebne su ozbiljnije akcije

Blic pre 1 sat
Granatiran Herson – troje stradalo, 10 povređenih; Tramp Mlađi: Ukrajina može da izgubi podršku SAD

Granatiran Herson – troje stradalo, 10 povređenih; Tramp Mlađi: Ukrajina može da izgubi podršku SAD

RTS pre 1 sat
Doći će trenutak kada ćemo morati da obaramo ruske avione

Doći će trenutak kada ćemo morati da obaramo ruske avione

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaDohaIzboriDonald TrampRat u UkrajiniVladimir Zelenskivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Voda u Luvru: Oštećena dela u Odeljenju egipatskih antikviteta

Voda u Luvru: Oštećena dela u Odeljenju egipatskih antikviteta

Danas pre 15 minuta
Tramp mlađi: SAD bi mogle odustati od Ukrajine, Zelenski namerno produžava sukob

Tramp mlađi: SAD bi mogle odustati od Ukrajine, Zelenski namerno produžava sukob

RTV pre 30 minuta
"Mora da se otkloni pretnja od treće ruske invazije" Zelenski razgovarao sa dva ključna Trampova čoveka, pa otkrio detalje

"Mora da se otkloni pretnja od treće ruske invazije" Zelenski razgovarao sa dva ključna Trampova čoveka, pa otkrio detalje

Blic pre 30 minuta
Na granici ludila: Češki predsednik poručio da se bliži trenutak "obaranja ruskih aviona"

Na granici ludila: Češki predsednik poručio da se bliži trenutak "obaranja ruskih aviona"

Pravda pre 15 minuta
Rusi bacili bombu na sopstveni grad?! Zasuli Ukrajinu projektilima, žestoko bombardovali ovaj deo zemlje, ali su možda…

Rusi bacili bombu na sopstveni grad?! Zasuli Ukrajinu projektilima, žestoko bombardovali ovaj deo zemlje, ali su možda napravili kobnu grešku! (video)

Blic pre 30 minuta