Protest podrške Radivoju Jovoviću

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta
Protest podrške Radivoju Jovoviću

Kolona više stotina građana predvođena studenatima Fakulteta za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić" krenula je oko 11 časova u protestnu šetnju centralnim ulicama Novog Sada do kuće poslanika Pokreta slobodnih građana (PSG) u Skupštini AP Vojvodine i njihovom profesoru Radivoju Jovoviću.

Protest se organizuje nakon što je Jovoviću kućni pritvor ponovo produžen na još tri meseca, uz pooštravanje mera. Na poziv su se odazvali i drugi ljudi pritvoreni nakon što su snimci, nastali tajnim snimanjem prostorija PSG-a, prvo objavljeni u tabloidima, a kasnije postali povod za hapšenje. Okupljeni uzvikuju "sloboda za ljude, zatvor za neljude" i nose poruke "Radivojev glas je glas slobode", "Pustite mi prijatelja", "Plaše se Radivojeve reči" i slično. Skup je
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

„Beskrajno nam nedostajete, na fakultetu i na ulici“: Sa skupa podrške profesoru Radivoju Jovoviću

„Beskrajno nam nedostajete, na fakultetu i na ulici“: Sa skupa podrške profesoru Radivoju Jovoviću

Danas pre 24 minuta
Protest podrške Radivoju Jovoviću: Profesor u strogom kućnom pritvoru

Protest podrške Radivoju Jovoviću: Profesor u strogom kućnom pritvoru

N1 Info pre 50 minuta
Protest podrške poslaniku Radivoju Jovoviću u Novom Sadu

Protest podrške poslaniku Radivoju Jovoviću u Novom Sadu

Vreme pre 1 sat
Protest podrške Radivoju Jovoviću: Profesor u strogom kućnom pritvoru

Protest podrške Radivoju Jovoviću: Profesor u strogom kućnom pritvoru

Nova pre 1 sat
„Sloboda za ljude“: Stotine građana u Novom Sadu krenulo u protestnu šetnju do kuće profesora Radivoja Jovovića

„Sloboda za ljude“: Stotine građana u Novom Sadu krenulo u protestnu šetnju do kuće profesora Radivoja Jovovića

Nedeljnik pre 1 sat
VIDEO Skup podrške Radivoju Jovoviću u centru Novog Sada: Studenti i građani traže da bude pušten na slobodu

VIDEO Skup podrške Radivoju Jovoviću u centru Novog Sada: Studenti i građani traže da bude pušten na slobodu

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi Sadprotestpodrska

Društvo, najnovije vesti »

BLOG Protesti ispred Ustavnog suda u Beogradu, skup podrške u Novom Sadu, u Narodnom pozorištu štrajk upozorenja

BLOG Protesti ispred Ustavnog suda u Beogradu, skup podrške u Novom Sadu, u Narodnom pozorištu štrajk upozorenja

N1 Info pre 19 minuta
„Beskrajno nam nedostajete, na fakultetu i na ulici“: Sa skupa podrške profesoru Radivoju Jovoviću

„Beskrajno nam nedostajete, na fakultetu i na ulici“: Sa skupa podrške profesoru Radivoju Jovoviću

Danas pre 24 minuta
„Dizajn poput džeza": Svetsko nasleđe jedinstvenog arhitekte Frenka Gerija

„Dizajn poput džeza": Svetsko nasleđe jedinstvenog arhitekte Frenka Gerija

BBC News pre 25 minuta
MUP pokrenuo akciju „Dobro pazi – voz nailazi“

MUP pokrenuo akciju „Dobro pazi – voz nailazi“

Danas pre 20 minuta
Sutra počinje prijavljivanje nelegalnih objekata – rok 60 dana

Sutra počinje prijavljivanje nelegalnih objekata – rok 60 dana

Jugmedia pre 14 minuta