Protest podrške Radivoju Jovoviću

Kolona više stotina građana predvođena studenatima Fakulteta za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić" krenula je oko 11 časova u protestnu šetnju centralnim ulicama Novog Sada do kuće poslanika Pokreta slobodnih građana (PSG) u Skupštini AP Vojvodine i njihovom profesoru Radivoju Jovoviću.

Protest se organizuje nakon što je Jovoviću kućni pritvor ponovo produžen na još tri meseca, uz pooštravanje mera. Na poziv su se odazvali i drugi ljudi pritvoreni nakon što su snimci, nastali tajnim snimanjem prostorija PSG-a, prvo objavljeni u tabloidima, a kasnije postali povod za hapšenje. Okupljeni uzvikuju "sloboda za ljude, zatvor za neljude" i nose poruke "Radivojev glas je glas slobode", "Pustite mi prijatelja", "Plaše se Radivojeve reči" i slično. Skup je