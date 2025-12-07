UKRAJINSKA KRIZA Masovni napad na Kremenčuk, Rusi podigli lovce "mig 31K"; Koliki su gubici Evrope zbog sankcija Moskvi

RTV pre 30 minuta  |  RTS, Tanjug
MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.383. dan. Ruske snage su pokrenule masovni kombinovani napad na Kremenčuk u Poltavskoj oblasti. Podignuti su lovci "mig 31K", a prijavljena su i lansiranja raketa "kinžal", navode lokalne vlasti. Predsednik Volodimir Zelenskije je nakon telefonskog razgovora sa specijalnim američkim izaslanikom Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, naglasio da je Kijev odlučan da nastavi iskrenu saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se uspostavio mir. Ministarstvo spoljnih

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da pokušaji zaplene ruske imovine na Zapadu stvaraju rizik za sve države čija se imovina nalazi pod jurisdikcijom zapadnih država. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv jednostranih prisilnih mera, MSP Rusije je istaklo da su ekonomski pritisci, koje su zapadne zemlje uvele Moskvi, izazvali ozbiljnu štetu i samim inicijatorima tih sankcija, kao i da su evropske zemlje od 2022. do 2025. godine, izgubile oko 1,6
