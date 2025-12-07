SAD uklonio Rusiju kao izravnu prijetnju iz svoje sigurnosne strategije

WASHINGTON - Kremlj je pozdravio potez vlade američkog predsjednika Donalda Trumpa da revidira svoju strategiju nacionalne sigurnosti i prestane nazivati Rusiju "izravnom prijetnjom", rekao je glasnogovornik Dmitrij Peskov, prenosi danas TASS.

"Smatramo to pozitivnim korakom", rekao je Peskov. Poruka za rusko-američke odnose koju je poslala administracija predsjednika Donalda Trumpa razlikuje se od pristupa prethodnih administracija, rekao je glasnogovornik Kremlja. Kremlj će detaljnije proučiti ažuriranu američku strategiju nacionalne sigurnosti kako bi analizirao njezine odredbe, rekao je Peskov. "Svakako je potrebno detaljnije razmotriti i analizirati", rekao je. To je bio njegov komentar na