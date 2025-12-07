Putin to neće potpisati, osim…

Rat sa Ukrajinom, i pored toga što ga tako zvanično ne definišu u Rusiji, nije kao rat u Čečeniji, sa Gruzijom ili u Siriji. Reč je o egzistencijalnom ratu za Putina, ratu po kojem će on ući u istoriju. Zato ne treba imati iluzije da će ruski predsednik staviti potpis na mirovni sporazum koji nije sertifikat njegovog trijumfa, teritorijalnog proširenja i priznavanja sfere interesa Moskve

Ruski režim ne želi samo ukrajinsku teritoriju, u Kremlju žele sve, uključujući i ukrajinsku “dušu”. Za Moskvu nema mesta za nezavisnu Ukrajinu, ona je sastavni deo, štaviše, ona je temelj “ruskog sveta”, a Ukrajinci su tek mlađi ruski brat koji je zaboravio da mora da sluša starijeg. Ruski pogled na Ukrajinu je toliko posesivno devijantan da predsednik Vladimir Putin i njegovi ideolozi doživljavaju Ukrajince koji su se okrenuli Zapadu kao izdajnike. Ko god u