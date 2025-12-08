London: Danas sastanak evropskih lidera sa Zelenskim

Beta pre 1 sat

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastaće se danas sa ključnim evropskim liderima u Londonu, u trenutku kada ukrajinski saveznici planiraju odgovor na snažan pritisak SAD da Kijev prihvati mnogobrojne ustupke u mirovnim pregovorima, prenela je britanska televizijska mreža Bi Bi Si (BBC).

Lideri Francuske i Nemačke, predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) i kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) pridružiće se Zelenskom i britanskom premijeru Kiru Starmeru (Kier) u Londonu, sa ciljem da eventualni sporazum odvrati svaki budući potencijalni ruski napad.

Sastanak na visokom nivou sledi posle trodnevnih razgovora u američkoj saveznoj državi Floridi, gde je glavni pregovarač Zelenskog insistirao na izmenama plana Bele kuće, za koji se smatra da zadovoljava centralne zahteve Kremlja.

SAD i Ukrajina su saopštile da je postignut napredak, ali je američki predsednik Donald Tramp (Trump) sinoć kritikovao Zelenskog, rekavši da "nije pročitao nacrt".

(Beta, 08.12.2025)

Ključne reči

UkrajinaBBCLondonNemačkaKijevEmanuel MakronFrancuskaVladimir Zelenski

