Nova utakmica – novo čudesno dodavanje Jokića (VIDEO)

Danas pre 12 minuta  |  V. R.
Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su ekipu Šarlota na gostovanju rezultatom 115:106.

Srpski centar Nikola Jokić je još jednom odličnom partijom doprineo pobedi svog tima. Reprezentativcu Srbije tokom pomenute utakmice nije pošlo za rukom da zabeleži novi tripl- dabl, ukupno 12. ove sezone, za to mu je falio jedan skok, ubacio je 28 poena i zabeležio 11 asistencija i 9 skokova, ali je ponovo svojim potezima oduševio košarkašku planetu. Posebno se istaklo dodavanje preko celog terena Pejtonu Votsonu koji je potom zakucao. Ovakve asistencije sada već
