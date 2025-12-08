Vremenska prognoza za 8. decembar: hladno i maglovito jutro uz padavine

Mondo pre 22 minuta  |  Aleksandar Blagić
Vremenska prognoza za 8. decembar: hladno i maglovito jutro uz padavine

Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 8. novembar 2025. godine, biće pretežno oblačno i hladnije, sa najnižom jutarnjom temperaturom od minus jedan do dva stepena.

Maksimalna dnevna od tri do 11 stepeni uz lokalne pljuskove i mogućnost snega u brdsko-planinskim predelima, čak i u nekim nizijama. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti slabijih lokalnih padavina i oblaka, uz dnevnu temperaturu do devet stepeni. Jutarnja biti oko tri stepena. Prema vremenskoj prognozi za utorak 9. decembar, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Najniža temperatura od nula do tri stepena, a
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Čubrilo je upravo izbacio novu prognozu i sledi nam period „lažne zime“

Čubrilo je upravo izbacio novu prognozu i sledi nam period „lažne zime“

Pravda pre 1 sat
Vremenska prognoza: Sutra sunčano i toplo, magla se zadržava samo u nižim predelima

Vremenska prognoza: Sutra sunčano i toplo, magla se zadržava samo u nižim predelima

Serbian News Media pre 1 sat
Ovakav decembar Srbi ne pamte! Evo kakvo nas vreme čeka sutra, RHMZ upozorio na ovu pojavu!

Ovakav decembar Srbi ne pamte! Evo kakvo nas vreme čeka sutra, RHMZ upozorio na ovu pojavu!

Alo pre 42 minuta
Oglasio se RHMZ: Prognoza za naredne dane u Srbiji donosi iznenađenje

Oglasio se RHMZ: Prognoza za naredne dane u Srbiji donosi iznenađenje

Mondo pre 2 sata
Vremenska prognoza za utorak, 9. decembar: Sutra ujutru magla, tokom dana sunčano

Vremenska prognoza za utorak, 9. decembar: Sutra ujutru magla, tokom dana sunčano

Novi magazin pre 1 sat
Čubrilo je upravo izbacio novu prognozu i sledi nam period „lažne zime“

Čubrilo je upravo izbacio novu prognozu i sledi nam period „lažne zime“

Nova pre 2 sata
(MAPE) Novo lažno proleće Decembar i 15 stepeni u plusu, ali jedna opasna pojava pali alarme: stiže i obrt

(MAPE) Novo lažno proleće Decembar i 15 stepeni u plusu, ali jedna opasna pojava pali alarme: stiže i obrt

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSnegVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Pitanje od ključnog značaja za Srbiju i studentski pokret: Opstanak DUNP-a

Pitanje od ključnog značaja za Srbiju i studentski pokret: Opstanak DUNP-a

Mašina pre 17 minuta
Gavrilo Andrić: Napad u Negotonu je bio najstrašniji, policajac je praktično saučesnik

Gavrilo Andrić: Napad u Negotonu je bio najstrašniji, policajac je praktično saučesnik

Cenzolovka pre 17 minuta
N1 Studio Live u 11.50h: Godina bez odgovora

N1 Studio Live u 11.50h: Godina bez odgovora

N1 Info pre 12 minuta
EU: Srbija se nije uskladila sa tri nove spoljnopolitičke odluke EU povodom Rusije

EU: Srbija se nije uskladila sa tri nove spoljnopolitičke odluke EU povodom Rusije

NIN pre 2 minuta
Koliko košta legalizacija i ko ne mora uopšte da plati! Ovako izgleda sajt na koji se prijavljujete, vrlo je jednostavno! Sve…

Koliko košta legalizacija i ko ne mora uopšte da plati! Ovako izgleda sajt na koji se prijavljujete, vrlo je jednostavno! Sve gotovo u nekoliko klikova

Kurir pre 22 minuta