BLOG UŽIVO Odloženo suđenje studentima uhapšenim nakon Vidovdanskog protesta

Nova pre 1 sat  |  Autor: Sanja Radovanović
BLOG UŽIVO Odloženo suđenje studentima uhapšenim nakon Vidovdanskog protesta

Studenti i građani okupili su se danas ispred Palate pravde u znak podrške za devetoro studenata koji su uhapšeni nakon Vidovdanskog protesta, a kojima u 12 časova počinje suđenje.

Oni se terete za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja. Saobraćaj ispred Palate pravde je obustavljen, a okupljeni prave buku pištaljkama i trubama. Sve najnovije informacije pratili ste u BLOGU UŽIVO na Nova.rs. Optužnim predlogom obuhvaćeni su Luka S. (22) iz Kragujevca, Bojo B. (23) iz Beograda, Lazar S. (21) iz Zaječara, Ivana M. (20) iz Smedereva, Dušana S. (23) iz Beograda, Dimitrija S. (22) iz Niša, Dimitrija D. (25) iz Niša, Nikole P. (22) iz Apatina i
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Odloženo suđenje studentima uhapšenim tokom Vidovdanskog protesta

Odloženo suđenje studentima uhapšenim tokom Vidovdanskog protesta

RTS pre 3 sata
Avokatica Borović: Tužilaštvo nema nijedan validan dokaz, postupak pokušaj zastrašivanja studentskog pokreta

Avokatica Borović: Tužilaštvo nema nijedan validan dokaz, postupak pokušaj zastrašivanja studentskog pokreta

N1 Info pre 3 sata
Advokati: Nema krivičnog dela u postupku protiv studenata

Advokati: Nema krivičnog dela u postupku protiv studenata

Danas pre 3 sata
Odloženo suđenje studentima iz Niša uhapšenim nakon Vidovdanskog protesta

Odloženo suđenje studentima iz Niša uhapšenim nakon Vidovdanskog protesta

Južne vesti pre 3 sata
Avokatica Borović: Tužilaštvo nema nijedan validan dokaz, postupak pokušaj zastrašivanja studentskog pokreta

Avokatica Borović: Tužilaštvo nema nijedan validan dokaz, postupak pokušaj zastrašivanja studentskog pokreta

Nedeljnik pre 3 sata
Ovih devetoro studenata je na udaru vlasti zbog Vidovdanskog protesta: Terete ih za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja

Ovih devetoro studenata je na udaru vlasti zbog Vidovdanskog protesta: Terete ih za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja

Glas Zaječara pre 4 sati
Suđenje studentima uhapšenim posle Vidovdanskog protesta odloženo za mart

Suđenje studentima uhapšenim posle Vidovdanskog protesta odloženo za mart

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SmederevoNišZaječarTwitterKragujevacIzbori

Društvo, najnovije vesti »

AMSS: Kamioni na granici sa Hrvatskom čekaju do pet sati

AMSS: Kamioni na granici sa Hrvatskom čekaju do pet sati

Danas pre 21 minuta
Nijedna zemlja nije poklonila svoju naftnu industriju

Nijedna zemlja nije poklonila svoju naftnu industriju

Danas pre 26 minuta
Ministar pravde za RTV: Sudije i tužioci imaju pravo na protest, ali kao građani; u suprotnom se narušava nepristrasnost…

Ministar pravde za RTV: Sudije i tužioci imaju pravo na protest, ali kao građani; u suprotnom se narušava nepristrasnost pravosuđa

RTV pre 26 minuta
Bojan Brukner: Pisanje je zadovoljstvo, ali i terapija, beg, dolazak sebi, radost i igra

Bojan Brukner: Pisanje je zadovoljstvo, ali i terapija, beg, dolazak sebi, radost i igra

Nova pre 16 minuta
Sud u Strazburu: Država odgovorna za rušenje imovine „Iskre“ u Savamali

Sud u Strazburu: Država odgovorna za rušenje imovine „Iskre“ u Savamali

Nedeljnik pre 1 minut