BLOG UŽIVO Odloženo suđenje studentima uhapšenim nakon Vidovdanskog protesta

Studenti i građani okupili su se danas ispred Palate pravde u znak podrške za devetoro studenata koji su uhapšeni nakon Vidovdanskog protesta, a kojima u 12 časova počinje suđenje.

Oni se terete za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja. Saobraćaj ispred Palate pravde je obustavljen, a okupljeni prave buku pištaljkama i trubama. Sve najnovije informacije pratili ste u BLOGU UŽIVO na Nova.rs. Optužnim predlogom obuhvaćeni su Luka S. (22) iz Kragujevca, Bojo B. (23) iz Beograda, Lazar S. (21) iz Zaječara, Ivana M. (20) iz Smedereva, Dušana S. (23) iz Beograda, Dimitrija S. (22) iz Niša, Dimitrija D. (25) iz Niša, Nikole P. (22) iz Apatina i