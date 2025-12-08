Odloženo suđenje studentima uhapšenim tokom Vidovdanskog protesta

RTS pre 1 sat
Odloženo suđenje studentima uhapšenim tokom Vidovdanskog protesta

Grupe studenata i građana okupile su se ispred Palate pravde u znak podrške studenatima uhapšenim nakon Vidovdanskog protesta, čije je suđenje trebalo da počne u 12 časova. Devetoro studenata tereti se za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja. Suđenje je odloženo za 2. mart.

Okupljeni su povremeno pravili buku pištaljkama, a pridružila im se i povorka studenata koja je krenula od Poljoprivrednog fakulteta. Takođe, odata je pošta stradalima u padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu 16-minutnom tišinom. Studenti su u pozivu na skup podsetili da je devetoro njihovih kolega, nakon velikog pritiska javnosti, pušteno da se brani sa slobode. "Tužilaštvo, ipak, 19. novembra ponovo podiže optužnicu i predlaže da sud, nakon glavnog
Avokatica Borović: Tužilaštvo nema nijedan validan dokaz, postupak pokušaj zastrašivanja studentskog pokreta

Advokati: Nema krivičnog dela u postupku protiv studenata

Avokatica Borović: Tužilaštvo nema nijedan validan dokaz, postupak pokušaj zastrašivanja studentskog pokreta

Odloženo suđenje studentima iz Niša uhapšenim nakon Vidovdanskog protesta

Ovih devetoro studenata je na udaru vlasti zbog Vidovdanskog protesta: Terete ih za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja

Suđenje studentima uhapšenim posle Vidovdanskog protesta odloženo za mart

Odloženo suđenje studentima uhapšenim nakon Vidovdanskog protesta

