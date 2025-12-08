Advokati: Nema krivičnog dela u postupku protiv studenata

Advokatica Ljiljana Borović Marjanović izjavila je danas da u postupku suđenja studentima za navodno pripremanje dela protiv ustavnog uređenja, nema krivičnog dela i da se to delo, za koje se oni terete, „ne poklapa sa radnjama izvršenja koje su opisane u optužnom predlogu“.

Ljiljana Borović Marjanović je novinarima ispred Palate pravde rekla da je to jedan pritisak da se vodi postupak, da bi studentski pokret zaplašio i dovelo do njegovog razrušavanja. „Ja ne želim da prejudiciram, ali – ukoliko se poštuje i radi po zakonu – ja ne vidim načina da bilo ko donese osuđujuću presudu za ovakve radnje izvršenja koje se stavljaju okrivljenima da su izvršili ovo krivično delo“, objasnila je advokatica, koja zastupa studente Nikolu Popovića i