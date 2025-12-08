Ovih devetoro studenata je na udaru vlasti zbog Vidovdanskog protesta: Terete ih za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja

Suđenje grupi studenata uhapšenih nakon Vidovdanskog protesta i optuženih za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja odloženo je danas za 2. mart 2026. godine, jer se dvoje od devetoro njih nije pojavilo na ročištu iz zdravstvenih razloga.

Studenti su, nakon velikog pritiska javnosti, pušteni da se brane sa slobode, a 19. septembra Više javno tužilaštvo saopštilo je da je Višem sudu podnelo optužni predlog protiv devet osoba zbog sumnje da su izvršili krivično delo „pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije u vezi sa krivičnim delom pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja u saizvršilaštvu“. Optužnim predlogom obuhvaćeni su Luka S. (22) iz Kragujevca, Bojo B. (23) iz