Avokatica Borović: Tužilaštvo nema nijedan validan dokaz, postupak pokušaj zastrašivanja studentskog pokreta

N1 Info pre 8 sati  |  N1 Beograd
Avokatica Borović: Tužilaštvo nema nijedan validan dokaz, postupak pokušaj zastrašivanja studentskog pokreta
Advokatica studenata optuženih za rušenje ustavnog poretka nakon Vidovdanskog protesta Ljiljana Borović ocenila je, nakon odluke o odlaganju suđenja, da tužilaštvo nema nijedan validan dokaz protiv njih, te da je ceo postupak pokušaj zastrašivanja studentskog pokreta. “Imamo situaciju da dvoje dece boluje od istog virusa i nije bilo procesnih pretpostavki da se održi glavni pretres. Sledeći glavni pretres je zakazan za 2. mart i nadam da će se tada održati i da
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO Odloženo suđenje studentima uhapšenim nakon Vidovdanskog protesta

BLOG UŽIVO Odloženo suđenje studentima uhapšenim nakon Vidovdanskog protesta

Nova pre 6 sati
Odloženo suđenje studentima uhapšenim tokom Vidovdanskog protesta

Odloženo suđenje studentima uhapšenim tokom Vidovdanskog protesta

RTS pre 8 sati
Advokati: Nema krivičnog dela u postupku protiv studenata

Advokati: Nema krivičnog dela u postupku protiv studenata

Danas pre 8 sati
Odloženo suđenje studentima iz Niša uhapšenim nakon Vidovdanskog protesta

Odloženo suđenje studentima iz Niša uhapšenim nakon Vidovdanskog protesta

Južne vesti pre 8 sati
Avokatica Borović: Tužilaštvo nema nijedan validan dokaz, postupak pokušaj zastrašivanja studentskog pokreta

Avokatica Borović: Tužilaštvo nema nijedan validan dokaz, postupak pokušaj zastrašivanja studentskog pokreta

Nedeljnik pre 8 sati
Ovih devetoro studenata je na udaru vlasti zbog Vidovdanskog protesta: Terete ih za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja

Ovih devetoro studenata je na udaru vlasti zbog Vidovdanskog protesta: Terete ih za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja

Glas Zaječara pre 8 sati
Suđenje studentima uhapšenim posle Vidovdanskog protesta odloženo za mart

Suđenje studentima uhapšenim posle Vidovdanskog protesta odloženo za mart

NIN pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

U Leskovcu održan skup podrške Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

U Leskovcu održan skup podrške Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

Danas pre 1 sat
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 98. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 98. kolu?

Danas pre 2 sata
Tužilaštvo traži pritvor za dvojicu uhapšenih „škaljaraca“

Tužilaštvo traži pritvor za dvojicu uhapšenih „škaljaraca“

Danas pre 3 sata
Rat između tužilaštva i tabloida: Da li je ovo prekretnica?

Rat između tužilaštva i tabloida: Da li je ovo prekretnica?

Danas pre 3 sata
Crna rupa će gutati sve nad sobom

Crna rupa će gutati sve nad sobom

Danas pre 4 sati