Kamčatku pogodio zemljotres jačine 6.0 stepeni

Politika pre 2 sata
Kamčatku pogodio zemljotres jačine 6.0 stepeni
PETROPAVLOVSK KAMČATSKI - Poluostrvo Kamčatku na dalekom istoku Rusije danas je pogodio zemljotres jačine 6.0 stepeni po Rihterovoj skali, saopštila je Glavna uprava ruskog Ministarstva za vanredne situacije za region. "Prema podacima kamčatskog ogranka Geofizičke službe Ruske akademije nauka, osetan naknadni potres nakon seizmičkog događaja od 30. jula zabeležen je u Tihom okeanu popodne 8. decembra", navela je služba, prenosi agencija RIA Novosti. Epicentar
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Kamčatku pogodio zemljotres jačine 6,0 stepeni

Kamčatku pogodio zemljotres jačine 6,0 stepeni

N1 Info pre 51 minuta
Kamčatku pogodio snažan zemljotres: Epicentar bio na otvorenom moru u Tihom okeanu

Kamčatku pogodio snažan zemljotres: Epicentar bio na otvorenom moru u Tihom okeanu

Euronews pre 1 sat
Zatresla se ruska zemlja! Jak zemljotres prodrmao Kamčatku

Zatresla se ruska zemlja! Jak zemljotres prodrmao Kamčatku

Alo pre 1 sat
Kamčatku pogodio zemljotres jačine 6.0 stepeni

Kamčatku pogodio zemljotres jačine 6.0 stepeni

RTV pre 1 sat
Snažan zemljotres pogodio Kamčatku

Snažan zemljotres pogodio Kamčatku

RTS pre 2 sata
Registrovan snažan zemljotres od 6.0 stepeni

Registrovan snažan zemljotres od 6.0 stepeni

B92 pre 1 sat
Kamčatku pogodio zemljotres jačine 6,0 stepeni

Kamčatku pogodio zemljotres jačine 6,0 stepeni

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresRusija

Svet, najnovije vesti »

Zelenski se danas u Londonu sastaje sa evropskim liderima

Zelenski se danas u Londonu sastaje sa evropskim liderima

Nedeljnik pre 16 minuta
"Nisu preuzeli vlast" Haos nakon pokušaja puča, oglasio se predsednik Benina: "Biće kažnjeni"

"Nisu preuzeli vlast" Haos nakon pokušaja puča, oglasio se predsednik Benina: "Biće kažnjeni"

Blic pre 11 minuta
Posvađao se sa bratom, pa zapucao na njega i njegovu devojku! Žena ubijena na licu mesta, policiju napao pitbul u dvorištu…

Posvađao se sa bratom, pa zapucao na njega i njegovu devojku! Žena ubijena na licu mesta, policiju napao pitbul u dvorištu: Užas u San Antoniju

Blic pre 11 minuta
MIP Kine o tvrdnji Japana o navodnom “radarskom zračenju”

MIP Kine o tvrdnji Japana o navodnom “radarskom zračenju”

Kurir pre 11 minuta
Tramp kritikovao Zelenskog: Razočaran sam što ukrajinski predsednik nije pročitao američki mirovni predlog

Tramp kritikovao Zelenskog: Razočaran sam što ukrajinski predsednik nije pročitao američki mirovni predlog

Serbian News Media pre 11 minuta