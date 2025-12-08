Trump: Zelenski nije pročitao mirovni prijedlog

SEEbiz pre 41 minuta
Trump: Zelenski nije pročitao mirovni prijedlog

WASHINGTON - Napetosti između američkog predsjednika Donalda Trumpa i predsjednika Volodimira Zelenskog ponovno rastu nakon što je čelnik Bijele kuće optužio ukrajinskog šefa države da još nije ni pročitao američke mirovne prijedloge.

„Malo sam razočaran što predsjednik Zelenski još nije pročitao prijedlog, to je bilo prije nekoliko sati“, rekao je Trump novinarima u nedjelju navečer. „Njegov narod ga voli, ali on ga nije [pročitao]“, dodao je Trump. „Rusija bi, pretpostavljam, radije imala cijelu zemlju kad razmislite o tome, ali Rusija je, vjerujem, u redu s tim, ali nisam siguran da je Zelenski u redu s tim“, rekao je Trump. Nekoliko verzija plana Nije sigurno na koju je verziju mirovnog
