Završen sastanak Zelenskog, Starmera, Makrona i Merca u Londonu

Sastanak iza zatvorenih vrata u Dauning stritu broj 10 u Londonu između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, britanskog premijera Kira Starmera, francuskog predsednika Emanuela Makrona i nemačkog kancelara Fridriha Merca je završen.

Najavljeno je da će danas Zelenski i Starmer održati bilateralne razgovore, prenosi Gardijan. Makron će se vratiti u Pariz na sastanak gde bi trebalo da se sastane sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, prenosi Gardijan. Četvorica lidera razgovara su o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini. Zelenski je uoči sastanka izjavio da je potrebno jedinstvo Evrope, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država, ističući da je reč o "važnom trenutku" u kojem treba