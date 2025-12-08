Završen sastanak Zelenskog, Starmera, Makrona i Merca u Londonu

Telegraf pre 30 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Završen sastanak Zelenskog, Starmera, Makrona i Merca u Londonu

Sastanak iza zatvorenih vrata u Dauning stritu broj 10 u Londonu između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, britanskog premijera Kira Starmera, francuskog predsednika Emanuela Makrona i nemačkog kancelara Fridriha Merca je završen.

Najavljeno je da će danas Zelenski i Starmer održati bilateralne razgovore, prenosi Gardijan. Makron će se vratiti u Pariz na sastanak gde bi trebalo da se sastane sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, prenosi Gardijan. Četvorica lidera razgovara su o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini. Zelenski je uoči sastanka izjavio da je potrebno jedinstvo Evrope, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država, ističući da je reč o "važnom trenutku" u kojem treba
'Stojimo uz Ukrajinu', poručili evropski saveznici posle sastanka sa Zelenskim

Kijev sve dalje od Vašingtona: Zelenski neće - Tramp razočaran

Zelenskiy kaže da još nema dogovora o istoku Ukrajine

Sastanak evropskih lidera sa Zelenskim: "Potrebno jedinstvo Evrope, Ukrajine i SAD"

Uživo Uznemirujuće: Objavljeni snimci uništavanja; Završen sastanak u Dauning stritu FOTO/VIDEO

„Tramp je zdrobio Zelenskog“

Završen sudbonosni sastanak u Londonu: Odlučivalo se o Ukrajini, evo šta su dogovorili Zelenski, Starmer, Makron i Merc

Ključne reči

UkrajinaLondonGardijanPariz

