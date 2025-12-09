EU žestoko uzvraća Trampu: "Slabi lideri? Mi smo ponosni..."

Alo pre 15 minuta
EU žestoko uzvraća Trampu: "Slabi lideri? Mi smo ponosni..."

EU odgovorila na Trampove navode o „slabim liderima“ i „neuspešnoj Evropi“, braneći Ursulu fon der Lajen.

Evropska unija danas je oštro reagovala na izjave američkog predsednika Donalda Trampa, koji je u intervjuu za Politiko poručio da je Evropa „neuspešan projekat“ kojim upravljaju „slabi lideri“. Ovaj komentar izazvao je burnu reakciju u Briselu, a odgovor je stigao direktno iz Evropske komisije. Tramp je u intervjuu kritikovao evropsku politiku, posebno vezano za migracije i upravljanje Unijom, ocenjujući da evropski lideri „ne znaju šta rade“. „Mislim da su slabi.
