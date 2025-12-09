Nemila pojava zahvatiće Beograd i ove delove zemlje: Evo šta najavljuje vremenska prognoza za 9. decembar
Alo pre 40 minuta
Vremenska prognoza za utorak, 9. decembar
U Srbiji će u utorak, 9. decembra u toku dana biti pretežno sunčano, dok se magla i niska oblačnost očekuju ujutru u nižim predelima, po kotlinama i rečnim dolinama, a na pojedinim lokalitetima u Vojvodini i veći deo dana, saopštio je R epublički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab, promenljiv vetar, a temperature će biti od minus dva do 14 stepeni. U Beogradu se ujutru očekuju magla i niska oblačnost, koja će se na širem području grada zadržavati i pre podne, a