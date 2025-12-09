Pronađena dva tela u stanu u Nikšiću; Oglasila se policija: Dvostruko ubistvo; Potraga za ubicom u toku

Uprava policije Crne Gore potvrdila je da su tela dve osobe, muškarca i žene, pronađena u jednom iznajmljenom stanu u Nikšiću, da je reč o ubistvu, da im je poznat izvršilac za kojim se intenzivno traga, kao i motiv, ali da je to sve što sada mogu da kažu.

Tela su pronađena sinoć nakon što je član porodice ubijenog muškarca M.P. (74) alarmirao policiju, rekavši da ne mogu da ga nađu i da se dva dana ne javlja na telefon. "Preduzimajući sveobuhvatne mere i radnje na pronalasku ovog lica i utvrđivanju svih okolnosti policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su locirali jedan stan, koji je bio zaključan. U skladu sa zakonskim ovlašćenjima policijski službenici su ušli u unutrašnjost stana gde su zatekli