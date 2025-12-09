Srbin Milan Nedeljković novi šef BMW-a

Ekapija pre 43 minuta
Srbin Milan Nedeljković novi šef BMW-a

(Foto: BMW) Milan Nedeljković preuzeće funkciju predsednika Upravnog odbora BMW AG 14. maja 2026. godine, odlučio je Nadzorni odbor kompanije.

Kako je saopšteno, Nedeljković će na toj poziciji zameniti Olivera Zipsea, koji je u Upravnom odboru više od decenije, a od avgusta 2019. i na njegovom čelu. Nadzorni odbor zahvalio je Zipseu na izuzetnom doprinosu BMW Grupi. - Milan Nedeljković se ističe strateškom vizijom, sposobnošću da sprovede ključne odluke i izraženim preduzetničkim pristupom. Poznat je po tome što resursima upravlja vrlo promišljeno – bilo da je reč o finansijskim ili ekološkim - izjavio je
