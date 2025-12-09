Novi dan: "Pod represijom"

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Novi dan: "Pod represijom"

Građanske slobode u Srbiji više nisu "opstruirane" već "pod represijom" – navodi se u izveštaju međunarodne platforme Civicus monitor, pa se tako Srbija našla u društvu Zimbabvea, Gruzije, Pakistana i Salvadora, od 198 praćenih zemalja i teritorija.

Čudi li to, ako se uzme u obzir progon nepodobnih profesora, hapšenje i zastrašivanje studenata, upotreba sile protiv neistomišljenika i široka lepeza perfidnih metoda eliminacije takozvanih "državnih neprijatelja"? O stanju u obrazovanju, o političkom mešanju u sve segmente društva, o svakodnevnom ugrožavanju prava i sloboda građana govorimo u Temi jutra. Naš gost, profesor ekonomije Ognjen Radonjić, osvrnuće se i na poslednje vesti kada je reč o posledicama
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Međunarodna nevladina organizacija Srbiju svrstala u kategoriju „pod represijom“

Međunarodna nevladina organizacija Srbiju svrstala u kategoriju „pod represijom“

Danas pre 14 minuta
CIVICUS Monitor: Ocena građanskog prostora u Srbiji, sa "opstruiranog", pala na nivo "pod represijom"

CIVICUS Monitor: Ocena građanskog prostora u Srbiji, sa "opstruiranog", pala na nivo "pod represijom"

Moj Novi Sad pre 49 minuta
‘Pod represijom’ – takav je građanski prostor u Srbiji, prema oceni CIVICUS Monitora

‘Pod represijom’ – takav je građanski prostor u Srbiji, prema oceni CIVICUS Monitora

Mašina pre 1 sat
CIVICUS snizio ocenu Srbiji: Svrstana u kategoriju „pod represijom“

CIVICUS snizio ocenu Srbiji: Svrstana u kategoriju „pod represijom“

Stav.life pre 2 sata
Građanske slobode "pod represijom": Srbija dospela u rang Gruzije, Zimbabvea, Pakistana i El Salvadora

Građanske slobode "pod represijom": Srbija dospela u rang Gruzije, Zimbabvea, Pakistana i El Salvadora

Radio 021 pre 3 sata
Snižena ocena Srbije: građanski prostor „pod represijom“

Snižena ocena Srbije: građanski prostor „pod represijom“

Jugmedia pre 2 sata
CIVICUS Monitor: Srbija proglašena državom „pod represijom”

CIVICUS Monitor: Srbija proglašena državom „pod represijom”

Vreme pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GruzijaPakistanZimbabve

Regioni, najnovije vesti »

Besplatni obroci u borskim školama tokom dva meseca: Ko je zadovoljan, a ko ne?

Besplatni obroci u borskim školama tokom dva meseca: Ko je zadovoljan, a ko ne?

Ist media pre 19 minuta
Mustafi: I Savet Evrope utvrdio da se u Srbiji krše prava Albanaca

Mustafi: I Savet Evrope utvrdio da se u Srbiji krše prava Albanaca

Bujanovačke pre 13 minuta
Niški bokseri osvojili dve medalje na Prvenstvu Srbije

Niški bokseri osvojili dve medalje na Prvenstvu Srbije

Južne vesti pre 19 minuta
Bajina Bašta domaćin turističke konferencije Zapadne Srbije

Bajina Bašta domaćin turističke konferencije Zapadne Srbije

PP media pre 9 minuta
Međunarodna nevladina organizacija Srbiju svrstala u kategoriju „pod represijom“

Međunarodna nevladina organizacija Srbiju svrstala u kategoriju „pod represijom“

Danas pre 14 minuta