Na današnji dan: Umro Laza Kostić, rođen Džon Milton, SPS i Milošević pobedili na prvim izborima

Pregled najznačajnijih događaja na današnji dan, 9. decembar, u svetu i kod nas.

1594 - Rođen je kralj Švedske Gustav II Adolf, veliki vojskovođa, vojni i državni reformator. Uspešno je okončao ratove s Danskom, Poljskom i Rusijom i osigurao dominaciju Švedske na Baltiku. U Tridesetogodišnjem ratu (od 1630) naneo je niz poraza katoličkim snagama grofa Tilija. Poginuo je u novembru 1632. u bici kod Licena, u kojoj je njegova vojska potukla armiju nemačkog generala Valenštajna. Uoči njegove smrti Švedska je bila najjača sila u Evropi. Nasledila